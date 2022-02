La rafle de la rue Sainte-Catherine commémorée ce dimanche à Lyon

Le maire écologiste Grégory Doucet sera présent pour l'occasion, aux côtés de Yasmine Bouagga, la maire du 1e arrondissement de Lyon, de Nicole Bornstein, la présidente du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes et de Jean Lévy, le délégué régional de l'association des fils et filles des déportés juifs de France.

Il y a 79 ans, le 9 février 1943, 86 personnes d'origine juive avaient été arrêtées dans cette rue du centre-ville de Lyon par la Gestapo de Klaus Barbie, appuyée par des SS. Le 122 de la rue abritait à l'époque les locaux de la Fédération des Sociétés Juives de France et du Comité d’assistance aux réfugiés. Toutes avaient été déportées vers les camps de la mort, sauf deux qui s'étaient évadées du fort Lamothe, où se trouve l'actuel parc Sergent Blandan. Et seulement trois reviendront parmi ces 62 hommes et 24 femmes. Gilberte Jacob et Malvine Lanzet témoigneront d'ailleurs ensuite au procès Barbie à Lyon.

La cérémonie de ce dimanche débutera à 11h au numéro 12 de la rue Sainte-Catherine, où se trouve une plaque inaugurée en 2011 et rappelant le nom des personnes raflées. Cette dernière avait d'ailleurs été dégradée en octobre 2019.

"La mémoire ne va pas de soi. Il faut des lieux, des dates, des stèles, des rassemblements, des archives, des êtres et des volontés pour la faire vivre", avait déclaré Grégory Doucet lors de la cérémonie de l'an dernier.