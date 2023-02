Rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon : Grégory Doucet a "entendu les alarmes et la colère" de la communauté juive

Deux semaines après la cérémonie de commémoration de la libération d’Auschwitz durant laquelle la communauté juive a tourné le dos physiquement et symboliquement à la Ville de Lyon, Grégory Doucet s’est rendu ce dimanche rue Sainte-Catherine. Comme chaque année, le maire de Lyon participe à la cérémonie devant le 12, où 86 personnes avaient été raflées il y a désormais 80 ans.

Il y avait donc un contexte particulier au moment de retrouver Richard Zelmati, président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes et surtout Claude Bloch, dernier rescapé lyonnais d’Auschwitz et qui avait montré son mécontentement devant le Veilleur de Pierre le 29 janvier dernier.

Mais depuis deux semaines, en commençant par annuler son invitation lancée à Salah Hamouri, Grégory Doucet travaille à l’apaisement et à la réconciliation. Premier signe d’une rémission donné ce vendredi matin au CHRD, lorsque l’annonce de la participation financière de la Ville de Lyon à l’installation d’un mémorial de la Shoah place Carnot fut applaudie par les représentants des associations juives.

Pour son discours ce dimanche matin rue Sainte-Catherine, Grégory Doucet ne s’est pas caché. "Je n’ignore pas que cette commémoration, déjà bouleversante par essence, se trouve aujourd’hui insérée dans un contexte de forte émotion, avivée au cours de ces dernières semaines. J’ai écouté les représentants de la communauté juive. Discuté et pris en compte les messages qui m’étaient adressés. Entendu les alarmes, l’incompréhension et la colère suscitées par l’initiative que j’avais prise et que vous connaissez", a-t-il indiqué pour débuter sa prise de parole.

Comme dans son courrier au CRIF et à la Licra il y a deux semaines, l’édile écologiste n’a pas formulé d’excuse ni de regret concernant cette idée de table ronde sur les accords d’Oslo organisée sans représentant israélien.

Campé sur sa position, il a indiqué à ceux qui l’écoutaient ce dimanche que l’annulation suivait une forme d’ultimatum : "Cette initiative, comme vous le savez, j’ai choisi de l’annuler. Pour ne pas prendre le risque d’altérer notre entente. Il m’était insupportable, en effet, d’imaginer que sa tenue puisse venir abîmer notre amitié ou recouvrir d’un voile de défiance l’attachement fondamental que j’ai pour le travail que nous menons ensemble depuis 2020. Au service de la mémoire. Une mémoire vitale pour vous, cruciale pour Lyon, primordiale pour l’homme que je suis et la fonction qui m’incombe. A savoir, être le maire de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais. Celui qui a la charge et la mission de perpétuer, dans notre cité, une tradition d’humanisme, d’oeuvrer pour la paix et de promouvoir le dialogue. En vue de garantir la pleine conciliation des vécus, l’enrichissement mutuel et la protection de chacun".

Grégory Doucet a ensuite longuement évoqué la rafle perpétrée le 9 février 1943 : "Nous sommes là pour nous souvenir. Nous souvenir d’un acte d’une violence et d’une cruauté inouïes perpétré contre les juifs, pour le seul fait qu’ils étaient nés juifs … et dont le premier responsable, mais pas le seul, a pour nom Klaus Barbie, inculpé il y a 40 ans, presque jour pour jour, afin d’être jugé dans notre ville. Puis condamné pour crime contre l’humanité".