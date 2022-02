Lyon : plus de 3 ans de prison requis dans l’affaire du grand trafic de cigarettes

Un dossier dans lequel le fabricant Philip Morris s’était constitué partie civile.

Six personnes comparaissaient après la découverte il y a quatre ans de 122 000 cartouches, soit 2,4 tonnes de tabac qui étaient revendues via les réseaux sociaux dans l’agglomération lyonnaise. Les trafiquants se servaient de trois box à Villeurbanne, Vénissieux et Miribel pour stocker la marchandise originaire d’Arménie, Russie et Ukraine.

A l’époque, 75 000 euros en espèces avaient également été saisis par les enquêteurs. C’est d’ailleurs la somme réclamée par Philip Morris comme dommages et intérêts.

Les chefs d’inculpation retenus étaient "importation et détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document justificatif régulier (contrebande), importation et détention en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, blanchiment d’argent et travail dissimulé".

Les avocats de la défense ont tenté de présenter ce trafic sous un jour moins organisé, avec une ampleur moindre.

Le parquet général a préféré charger la barque durant ses réquisitions : des peines de prison de 8 mois avec sursis à 3 ans et demi accompagnée d’un mandat de dépôt ont été réclamées selon le Progrès, ainsi que des amendes comprises entre 2000 et 15 000 euros.

Le jugement sera rendu le 7 mars prochain.