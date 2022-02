Près de Lyon : 6 mois de prison ferme pour tentative de vol de perceuses

Mais au BricoMarché de Belleville-en-Beaujolais, un client a vite éveillé les soupçons du personnel. Certes, il est facile de se perdre dans ce genre d’enseigne. Mais ce quadragénaire multipliait les allers-retours entre l’intérieur et la cour extérieure.

Et pour cause, il prenait du matériel en rayons et partait le cacher dans un chapiteau dehors. Au total, onze perceuses et visseuses avaient ainsi été dissimulées.

Jugé cette semaine par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l’individu a répondu aux juges par visioconférence. Car il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour une autre affaire. L’homme de 47 ans est effectivement un habitué des palais de justice puisqu’il a été condamné à 24 reprises dans sa vie.

Selon le Progrès, il a expliqué qu’il était ivre et qu’il agissait pour le compte d’autres malfaiteurs censés venir récupérer le matériel la nuit une fois le magasin fermé.

Six mois de prison ferme ont été requis, le tribunal a décidé de suivre l’avis du parquet. Cette peine devra être effectuée une fois l'actuelle terminée.