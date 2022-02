L’ancien maire d’Ecully met le cap vers Horizons, les législatives en ligne de mire ?

Il y a quelques jours, l’élu Christophe Girard annonçait qu’il rejoignait Reconquête et Éric Zemmour (qu’il a d’ailleurs parrainé), sans entraîner de réaction publique pour le moment du président Philippe Cochet.

Ce dimanche, c’est l’ancien maire d’Ecully qui révèle dans un communiqué qu’il démissionne de ce même groupe pour rejoindre celui de Gérard Collomb, Inventer la Métropole de Demain, qui est présidé par Louis Pelaez.

Ce choix d’Yves-Marie Uhlrich s’explique par un autre changement de crèmerie. En effet, il quitte l’UDI et met le cap vers Horizons, le parti fondé par Edouard Philippe et coordonné à Lyon par Marc Augoyard.

"Je suis convaincu qu’Edouard Philippe saura imprimer dans le débat présidentiel à venir des propositions répondant aux nombreuses attentes de nos concitoyens en matière d’environnement, sécurité, éducation, santé, économie… Cette démarche me permettra de poursuivre mon engagement et mon action politique, plus particulièrement au niveau du territoire Ouest lyonnais, dans la continuité de ce que j’ai accompli comme maire d’Écully de 2001 à 2020", argumente Yves-Marie Uhlrich.

En coulisses, il se murmure que l’ancien maire écullois avance ses pions en vue des élections législatives de juin prochain. Visera-t-il la 8e circonscription du Rhône, qui comprend certes Ecully mais qui englobe surtout l’Ouest rhodanien avec Tarare et l’Arbresle, un territoire qu'il ne maîtrise pas ?

Pourquoi pas la 5e circonscription, celle qui eu comme député entre 2002 et 2017 Philippe Cochet, président du groupe que vient de quitter Yves-Marie Uhlrich ? Il y avait déjà tenté sa chance en 2007, sans succès.

Il y a aussi la 12e circonscription, qui remonte jusqu'à Tassin-la-Demi-Lune. Sauf que contrairement à la 5e circo où Blandine Brocard (MoDem) n'est pas sûre de retrouver son investiture LREM, le député sortant Cyrille Isaac-Sibille est bien installé. Et un certain Julien Ranc, qui a aussi rejoint cette semaine Horizons, est plus légitime en tant qu'élu d'opposition tassilunois.