La youtubeuse Enjoy Phoenix de retour à Lyon pour… ouvrir une boutique éphémère !

La youtubeuse lyonnaise Enjoy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, viendra présenter dans quelques semaines au sein de la capitale des Gaules Honest Mind, sa marque de "mode éthique". Ce sera à l’occasion de l’ouverture d’un pop-up store au Village des Créateurs sur la place Bellecour. Ce dernier sera à découvrir du 4 au 18 mars.

"HonestMind a pour ambition d'être le premier catalogue référençant les marques responsables d'aujourd'hui et de demain. Main dans la main avec les acteurs clés de la mode de demain, nous vous faisons découvrir une nouvelle manière de consommer plus éthique et durable.", peut-on lire sur le site internet de la marque.

La jeune femme de 26 ans, résidant désormais en Belgique, sera de retour à Lyon pour le lancement de cette boutique éphémère et sera présente sur place le vendredi 4 et le samedi 5 mars. Une annonce qui devrait attirer les foules au sein de la ville où Marie Lopez a résidé plusieurs années.