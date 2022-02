Près de Lyon : il fait croire aux hôteliers que son employeur réglera la note

Il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, la facture de 723 euros serait réglée par l'entreprise qui l'emploie.

Sauf que lorsque l'hôtel a pris contact avec la société, cette dernière s'est braquée et a refusé de payer. Et pour cause, le quadragénaire n'avait aucune raison de se déplacer dans le cadre de ses missions.

La justice a donc pris le relais. Selon le Progrès ce jeudi, l'homme poursuivi pour filouterie était jugé le 8 février dernier au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Le prévenu n'a pas daigné venir, il s'était contenté d'expliquer aux enquêteurs qu'il n'avait plus de toit en ce moment.

Les juges ont remarqué qu'il avait déjà réalisé des faits similaires en 2020. Ils l'ont donc condamné à 2 mois de prison avec sursis et il devra rembourser les 723 euros aux gérants de l'hôtel lozannais.