Présidentielle 2022 : la Ville de Lyon à la recherche d'assesseurs

Comme chaque année d'élections, les services de la municipalité sont à la recherche de citoyens volontaires pour tenir les 304 bureaux de vote de la commune le jour du scrutin.

Les assesseurs sont bénévoles, et ont pour mission de contrôler et de faire signer les listes d'émargement mais aussi d'apposer les timbres portant la date du scrutin sur les cartes électorales. Deux par bureau de vote, ils peuvent aussi suppléer le président dans le contrôle d'identité et la tenue de l'urne, tout en étant présents aussi lors du dépouillement.

Alors pour ceux qui cherchent "enfin une bonne excuse pour ne pas aller courir dimanche matin", comme le souligne malicieusement la Ville de Lyon sur les réseaux sociaux, il suffit de s'inscrire via un formulaire en ligne.

Il faut toutefois remplir une condition, celle d'être électeur dans l'un des neuf arrondissements de Lyon. A noter que les bénévoles se verront dispenser une formation en mairie d'arrondissement. Et si vous n'êtes pas électeur lyonnais mais que vous rêviez tout de même de vous investir exceptionnellement dans la bonne tenue de l'élection la plus importante de l'année, il est probable que votre commune cherche également des assesseurs.

Depuis plusieurs années, il y a un véritable désintérêt naissant de la part des Lyonnais pour cet exercice. Or, il faut absolument des assesseurs pour pouvoir ouvrir un bureau de vote. Et la mairie espère faire naître des vocations, car il y aura d'autres élections cette année : les législatives en juin.