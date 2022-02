Lyon : une manifestation de soutien à la paix en Ukraine

Les manifestants se retrouveront pour prôner la paix en Ukraine et soutenir le peuple ukrainien dans la crise qu'il traverse face à la Russie.

Le rendez-vous est fixé à 15h.

Depuis deux jours, la situation s'envenime et des affrontements ont éclaté entre les forces armées ukrainiennes et les séparatistes soutenus par les Russes. La France et l'Allemagne ont recommandé à leurs ressortissants de quitter urgemment l'Ukraine samedi. Plusieurs compagnies aériennes ne desservent plus le pays bordé par la mer Noire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté proposé à Vladimir Poutine d'échanger : "Je ne sais pas ce que le président russe veut, voilà pourquoi je propose qu'on se rencontre". Le leader russe assistait ce samedi à des manœuvres militaires de grande ampleur et à des essais de missiles.

L'Union européenne a entamé la livraison par avion de fournitures médicales et de matériels de protection à Kiev, de manière "à soutenir les efforts de préparation de l'Ukraine à tous les scénarios possibles".

Face au risque d'invasion du pays par la Russie, les Européens et leurs alliés de l'OTAN se disent "unis" et ont multiplié les mises en garde à l'encontre du Kremlin. Les Etats-Unis notamment ont déjà évoqué la possibilité de sanctions bancaires et l'impossibilité pour la Russie de faire des transactions en dollars américains.