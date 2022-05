Les familles ukrainiennes logées à Lyon "dans une perspective de devenir autonomes"

Au total, 80 familles ukrainiennes dont 57 enfants ont trouvé un logement à Lyon et dans la Métropole. "Les familles accueillies ne prennent la place de personne. C’est important de le souligner, un public ne doit pas remplacer un autre public. Les logements étaient pour la plupart vacants et donc disponibles", a expliqué Christophe Perrin, président de Habitat & Humanisme Rhône lors d'une conférence de presse donnée ce lundi.

Si l’accueil des familles réfugiées était au premier abord naturel et une évidence, il a fallu trouver des solutions pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. C’est dans ce contexte que l’association Habitat & Humanisme Rhône s’est entourée de bailleurs sociaux et d’entreprises. Parmi les bailleurs sociaux impliqués on retrouve Alliade Habitat, Grand Lyon Habitat, ICF Habitat, In’li, 6e sens immobilier et la Ville de Lyon.

De leur côté, les entreprises Starterre, Conforama, Whirlpool, Boulanger et Leroy-Merlin contribuent à l’aménagement des logements. Une enveloppe de 2 millions d’euros a été mise en place. Selon les dossiers, les familles peuvent bénéficier jusqu’à 3 000 euros d’aide pour le logement. Un dispositif national qui constitue une aide complémentaire valable pour tous les bailleurs.

Au-delà du logement, Habitat & Humanisme déploie un accompagnement pluridisciplinaire et adapté à la situation de chaque famille. Des Escales Solidaires seront organisées c’est-à-dire des temps dédiés à soutenir l’insertion des familles par l’apprentissage de la langue française dans le but de favoriser le lien social et l’accès à l’emploi. "Les familles sont accueillies dans la perspective d’être autonomes d’ici 8 à 12 mois, nous les accompagnons", explique Christophe Perrin. L’association voit plus loin. "La confiance établie entre les acteurs de cette mobilisation ne sera probablement pas un one-shot. Nous sommes en train de découvrir des pratiques qui vont nous permettre de comprendre comment nous pouvons travailler main dans la main et accueillir d’autres personnes. C’est une très belle leçon", confie Mathieu De Châlus, le directeur général de Habitat & Humanisme Rhône.

Au total, 120 bénévoles sont mobilisés pour assurer l’accueil de près de 350 réfugiés ukrainiens dans la Métropole. Au total, près de 500 personnes peuvent être accueillies dans le Rhône grâce à la mobilisation des différents acteurs.

A.B.