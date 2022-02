Près de Lyon : un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un quadragénaire

Jean-Yves D. a quitté à pied son domicile de Villieu-Loyes-Mollon jeudi matin, vers 7h30. Le quadragénaire n'a plus donné signe de vie depuis.

"Il mesure 1,76 m, 75 kg, il a les cheveux bruns et est porteur de lunettes. Vêtu d'un jeans bleu et d’un pull style camionneur bleu marine et d'une parka bordeaux. Il est chaussé de chaussures de randonnée décathlon", précise la gendarmerie de l'Ain.

Toute personne pouvant apporter des informations peut contacter la gendarmerie de Meximieux au 04 74 61 02 34 ou faire le 17.