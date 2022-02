Laurent Wauquiez demande l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon

Ce lundi 21 février 2022 marque les 78 ans de l’exécution du résistant Missak Manouchian, en 1944 au Mont-Valérien.

En cette date, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, menée par Laurent Wauquiez, rejoint le comité de soutien pour l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon. L’initiative a été lancée par Nicolas Daragon, maire de Valence et Jean-Pierre Sakoun, président de l’association Unité Laïque, suite à l’entrée des cendres de Joséphine Baker au Panthéon.

Accompagnés par l’historien Denis Peschanski, conseiller scientifique du projet, ils ont signé en janvier dernier, une tribune avec une dizaine d’éminentes personnalités de tous bords politiques, demandant l’intégration des cendres de ce "symbole de la résistance" contre la barbarie nazie en France.

L’entrée de Missak Manouchian symboliserait "la reconnaissance de l’engagement d’étrangers au service de la France, de la République et de la Liberté".

Pour rappel, Missak Manouchian est un rescapé du génocide arménien, réfugié en France où il deviendra ouvrier et syndicaliste. Il s’engage en 1941 dans la résistance et intègre en février 1943 les FTP-MOI de la région parisienne. Choisi pour être commissionnaire militaire, il sera arrêté trois mois plus tard et sera fusillé en "soldat régulier de l’Armée française de la Libération", avec ses compagnons du groupe de "l’Affiche Rouge".

Ce projet de transfert rendrait "un hommage unanime à ce héros national au-delà des clivages partisans". Dans son communiqué, la Région indique aussi que le soutien au projet est ouvert à toutes les personnalités, institutions et associations désirant s’y associer.

"En Auvergne-Rhône-Alpes, les stigmates de la barbarie nazie sont encore bien présents que ce soit à Izieu, à Lyon ou dans le Vercors. A l’heure où les témoins de cette période sont de moins en moins nombreux, il est de notre devoir de faire vivre cette mémoire et de transmettre aux jeunes générations le souvenir de ces héros qui sont tombés pour défendre la France et la Liberté. C’est tout le sens de notre soutien au transfert des cendres de Missak Manouchian au Panthéon", a déclaré Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.