Lyon : le maire Grégory Doucet se tient prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens

Une manifestation lyonnaise à laquelle a participé le maire écologiste Grégory Doucet. Avant cela, l'édile avait rassemblé à l'Hôtel de Ville, qui sera illuminé aux couleurs de l'Ukraine dès 19h, des membres des associations ukrainiennes de Lyon.

Grégory Doucet a voulu ainsi "montrer notre solidarité avec le peuple ukrainien". "Ce qui vient de se passer est proprement abominable", a poursuivi le maire qui évoque "une violation du droit international dans les grandes largeurs" de la part de la Russie de Vladimir Poutine.

"Depuis Lyon, nous appelons à la réaction la plus forte de la part de l'Europe. Le niveau des sanctions jusqu'ici symboliques doivent s'élever. Si on n'actionne pas tous les leviers, on aura des résultats partiels", a indiqué Grégory Doucet, qui a travaillé dans l'humanitaire avec Handicap International.

Mais quelle aide peut apporter Lyon ? "En tant que ville, on prendra toute notre part dans la solidarité concrète que l'on pourra exercer auprès du peuple ukrainien. On se tiendra prêt pour accueillir des réfugiés s'il y en a. On encouragera à soutenir toutes les organisations humanitaires qui pourraient venir au secours des populations ukrainiennes qui sont concernées par cette guerre et les bombardements", a conclu Grégory Doucet, qui va "suivre la situation heure par heure pour adapter nos réactions".

Au niveau international, la capitale de l’Ukraine Kiev impose un couvre feu ce jeudi soir alors qu’en Russie, près de 800 personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-guerre. Emmanuel Macron prévoit de nouvelles allocutions ces prochaines heures pour évoquer les sanctions et les décisions qui découleront notamment des sommets du G7, du conseil européen et de l'Otan. Le président de la République recevra par ailleurs vendredi ses prédecesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy.