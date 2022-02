Lyon : ce que l'on sait du projet de piétonnisation de la Presqu'île et de sa future concertation

D'ici la fin du mandat, les écologistes auront probablement piétonnisé la Presqu'île de Lyon, ou du moins une partie importante du centre-ville. Mais hors de question de le faire sans passer par la traditionnelle case "concertation", comme nous l'expliquait récemment Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon en charge de la Démocratie Locale : "C’est nécessaire, on cherche à ne rien imposer. On est dans un objectif de piétonisation, d’apaisement de la ville. Ça se fait progressivement et c’est le bon tempo, il me semble".

Le 14 mars prochain, le Conseil de la Métropole de Lyon se réunira, notamment pour évoquer le dossier brûlant de la Zone à faibles émissions. Mais les contours de la concertation sur la piétonnisation de la Presqu'île, de juin à octobre 2022, seront également votés par les élus à cette occasion.

Dans les délibérations soumises aux conseillers métropolitains que LyonMag a pu consulter en amont, on apprend déjà que la zone de 2,5 km2 retenue par les écologistes pour la piétonnisation allait du boulevard de la Croix-Rousse (Lyon 4e) à la place Carnot (Lyon 2e). Tout le 1er arrondissement serait ainsi piétonnisé. Le quartier de la Confluence, qui dispose déjà d'un tronçon du cours Charlemagne "apaisé", ne serait lui pas concerné. Les quais de Saône et du Rhône resteront ouverts à la circulation automobile.

Les écologistes entendent "transformer" les quartiers avec des aménagements "visant à rafraîchir et végétaliser les espaces publics" et des "opérations de requalification d'espaces publics de plus grande envergure". Sans oublier de "participer à la mise en valeur du site UNESCO, tout en prenant en compte l'enjeu d'adaptation de la ville au réchauffement climatique".

Des phases d'expérimentations pour "alimenter la phase de concertation" seront conduites sur ce territoire au second semestre 2022. Des épisodes de la Voie est Libre seront donc programmés après le printemps, et peut-être sur des périodes plus longues qu'un simple jour ou un week-end.

Rien que pour les études et les futures expérimentations, la Métropole de Lyon compte dépenser 1 million d'euros.