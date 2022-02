Chloë Vidal : "Proposer à l'ensemble des Lyonnais de se saisir du budget participatif"

C'est à Chloë Vidal que revient la lourde tâche de réfléchir à comment consulter l'avis des habitants sur différents projets de la mairie de Lyon.

Depuis leur élection, les écologistes ont notamment créé le conseil consultatif du Covid-19, qui réunissait 180 habitants et 120 représentants d'acteurs locaux qui donnaient leur opinion sur les mesures à prendre par la Ville sur les marchés, l'urbanisme tactique... "Les premiers avis nous ont permis dès décembre 2020 d'ajuster notre campagne de communication juste avant les fêtes de Noël", indique l'adjointe au maire de Lyon.

Autre grand projet : le budget participatif. Il doit permettre aux Lyonnais de faire financer par la mairie des projets qui leur plaisent et qui répondent à un certain nombre de critères de recevabilité.

Mais les habitants se prêteront-ils au jeu ? A Grenoble, la meilleure année, ce sont 6500 personnes qui ont voté, soit 6% de participation. "On mobilise les super-citoyens mais l'objectif est d'aller vers l'ensemble des habitants pour leur proposer de se saisir de cette opportunité", reconnaît Chloë Vidal.

Quid du référendum ? La solution est encore dans les cartons de Grégory Doucet.

Certains reprochent aux écologistes une concertation à outrance qui les empêchent d'avancer rapidement sur certains projets à l'instar de la piétonnisation de la Presqu'île. "La concertation nous semble nécessaire pour que l'on puisse se retrouver sur les décisions qui sont prises. On ne cherche à rien imposer. Par contre, on est dans un objectif de piétonnisation, d'apaisement. Ca se fait progressivement et c'est le bon tempo", conclut Chloë Vidal.

