Le ministre des Transports relance l'idée du contournement ferroviaire sud de Lyon (CFAL)

Le ministre délégué chargé des Transports s'est notamment exprimé au sujet du port de Marseille qu'Emmanuel Macron veut développer pour en faire "un grand port fluvio-maritime raccordé aux grands corridors européens".

Pour cela, l'axe Lyon-Marseille via le Rhône sera privilégié. Mais au détour de son communiqué de presse, Jean-Baptiste Djebbari remet aussi sur la table le Contournement ferroviaire Sud de Lyon (CFAL Sud), indiquant qu'une "nouvelle étape de concertation à propos du projet de CFAL Sud sera prochainement organisée".

Le CFAL Sud fait partie, avec l'Anneau des Sciences, des vieux serpents de mer de l'agglomération lyonnaise qui n'ont jamais vu le jour. Il doit permettre à des trains, notamment de fret, d'éviter de passer par Lyon dont les voies et les gares sont saturées.

Estimé à 1,4 milliard d'euros, le projet impliquerait la construction d'un pont à Givors et d'une centaine de kilomètres de rails supplémentaires.

Le CFAL Sud avait provoqué un important débat entre 2014 et 2015. L'association Fracture avait notamment marqué son profond rejet alors que les habitants de Chaponnay, Marennes, Mions, Toussieu, Feyzin, Solaize, Saint-Symphorien-d'Ozon et Saint-Pierre-de-Chandieu étaient consultés sur le tracé du contournement considéré comme prioritaire par le gouvernement de François Hollande, et qui a donc fait pschittt.