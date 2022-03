Guerre en Ukraine : Grégory Doucet refuse de rencontrer l'ambassadeur de Russie à Lyon

Cette demande d'entretien, pour discuter notamment de coopération régionale, avait été formulée quelques jours avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Mais c'est ce mardi que le maire de Lyon a adressé un courrier à l'ambassadeur de Russie en France.

Dans cette lettre relayée par Tribune de Lyon et Le Progrès, Grégory Doucet a condamné "sans réserve de l’agression militaire de la République d’Ukraine par la Fédération de Russie réalisée en totale violation des principes régissant le droit international et alors même que les conditions de discussion pacifique existaient". Ainsi, "la demande de rendez-vous formulée à mon attention est, dans ce contexte, nulle et non avenue", peut-on lire également.

Le maire de Lyon a, par ailleurs, rappelé sa "solidarité absolue" avec le peuple ukrainien, indiquant de nouveau qu'il "mettra tout en œuvre pour accueillir dignement les réfugiés" : "les décisions prises par votre gouvernement ont déjà causé de nombreuses victimes civiles et l’exode de centaines de milliers de familles", accuse Grégory Doucet.