Lyon : les perturbations de circulation à venir à cause du meeting de Jean-Luc Mélenchon

Car près de 10 000 personnes sont attendues pour écouter le discours du candidat de la France Insoumise pour l’élection présidentielle 2022. Et il va falloir gérer ces flux.

Les TCL tout d’abord s’adaptent. De 14h à 20h dimanche, le bus S6 ne circulera plus. Tandis que la ligne C13 sera déviée dans les deux sens de circulation durant la même tranche horaire : les arrêts de Croix-Rousse à Mailly ne seront plus desservis en direction de Montessuy Gutenberg et les arrêts de Hôpital Croix-Rousse à Croix-Rousse ne seront plus desservis en direction de Grange Blanche.

La circulation de véhicules sera interdite de 12h à 18h rue Aimé Boussange et sur le boulevard de la Croix-Rousse à l’Est de la chaussée Est de la place de la Croix-Rousse.

Une circulation à double sens sera organisée rue Vaucanson et rue Général de Sève par des signaleurs équipés de piquets K10 et de talkies-walkies.

Enfin, le stationnement sera également impacté par la tenue de ce meeting en plein air. Il sera interdit de laisser son véhicule rue Aimé Boussange dimanche de 10h à 18h et sur le boulevard de la Croix-Rousse de 14h à 18h entre la rue Sainte-Clothilde et le tunnel routier de la rue Terme.

L’accès au parking LPA Gros Caillou sera lui fermé de 12h à 18h, mais les véhicules pourront toutefois en sortir.

De quoi faire regretter au maire du 4e Rémi Zinck que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas choisi la place des Terreaux, l'une des options étudiées par ses équipes.