Lyon à la tête d’un biocluster européen, “le fil conducteur” de l’anticipation de pandémies

Des leçons ont été tirées de la pandémie du Covid 19 bien qu’elle ne soit pas encore achevée. La ville de Lyon, par sa forte attractivité et son importante concentration de laboratoires, pourrait devenir l’hôte d’un “biocluster européen en immuno-infectiologie”.

Une appellation complexe pour exprimer un concept simple : le fait de réunir dans une zone géographique divers laboratoires et centre de recherches dans le domaine des biotechnologies. Cela fait partie des mesures du début de mandat d’Emmanuel Macron. Elle s’inscrit par ailleurs dans le plan industrie 2030 du Président de la République, qui voulait créer trois bioclusters. L’un d’entre eux a déjà été réalisé, il s’agit de celui d’oncologie, à Paris-Saclay.

Le second biocluster est spécifiquement destiné à la recherche en immuno-infectiologie. Lyon étant le berceau historique de la création du vaccin et du diagnostic, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a rapidement candidaté pour devenir l’hôte de cette cité de la recherche.

Ainsi, les institutions académiques autant que les industrielles rejoignent ce projet : Sanofi, Boehringer Ingelheim, BD, le CEA, l’Université de Lyon, les Hospices civiles de Lyon et BIOASTER. Sans compter l’implication de la Région et de ses métropoles : Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Ces acteurs étaient réunis ce lundi à l’Hôtel de Région, afin de définir les objectifs de ce projet de biocluster européen.

Lyonbiopole supervisera ce concentré de laboratoires. Ce pôle de compétitivité créé en 2005 s’est concentré depuis son invention sur les maladies infectieuses, et notamment à la préparation d’un bouclier sanitaire. “Aujourd’hui Lyonbiopôle souhaite élargir ses compétences sur ses 280 entreprises, dont un bon tiers d’entre elles étudient les maladies infectieuses,” explique Yannick Neuder, Vice-président de la Région-Auvergne-Rhône Alpes.

A ce jour, plus de 50% des maladies infectieuses émergentes sont transmises par le vecteur animal. C’est pourquoi le biocluster veut réunir les acteurs de la médecine humaine, vétérinaire et environnementale, pour mieux anticiper et lutter contre ces maladies émergentes. La résistance antibiotique sera également au cœur des recherches.

Ainsi, ce biocluster vise à s’appuyer sur la doctrine “one health”, qui vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. “Le problème, c’est l’articulation des parties académiques et industrielles. On cherche grâce à ce bioclusteur à allier recherche et innovation pour accélérer la synergie,” précise le Professeur Yazdan Yazdanpanah, Président de l’Anrs MIE. Ce biocluster représente donc un concentré de scientifiques pour raccourcir le délai entre la création d’une innovation et sa commercialisation. Le biocluster agirait comme “fil conducteur”, comme le qualifie le Professeur Bruno Lina, Directeur du Centre National de Référence de la grippe et Chef du laboratoire de virologie et du CHU de Lyon.

Le calendrier de ce projet n’est pas encore défini à ce jour, à l’instar de son enveloppe financière. Si le biocluster européen en immuno-infectiologie s’installe à Lyon, il pourrait bénéficier d’aides européennes, ou encore du plan Etat-Région. Emmanuel Macron avait glissé au début de la procédure que 100 millions d’euros seraient investis dans chaque biocluster. Une valeur qui n'est aujourd’hui ni validée ni réfutée par les différentes parties.

Un hasard de calendrier fait que Jean Castex devrait visiter les locaux de Sanofi en compagnie d’Olivier Véran ce lundi, peut-être l’occasion pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes de découvrir la réponse à leur candidature pour le projet de biocluster.

N.S.