Lyon : le retour du marché de la mode vintage en mode "pop fever"

Direction La Sucrière pour le retour très attendu samedi et dimanche du marché de la mode vintage. Le rendez-vous est donné de 10h à 19h. Plus de 200 exposants seront présents pour cette nouvelle édition dont le thème "pop fever" emmènera le public dans les années 70 et 90.

De nombreuses animations seront également au programme comme des ateliers et un food court pour se restaurer avant ou après avoir fait son shopping.

L’une des nouveautés de l’édition 2022 du marché de la mode vintage est la présence du site Leboncoin, qui associé à Antifashion, aura son espace dédié avec du mobilier et des vêtements chinés.

Ce sont en tout 15 000 visiteurs qui sont attendus au cours des deux jours. Il est possible d’acheter ses places en ligne (5 euros) ou sur place (6 euros).

Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici