Lyon : un ostéopathe de nouveau condamné pour viol

Ce praticien du 9e arrondissement de Lyon a été reconnu coupable d’avoir abusé d’une patiente en 2014. La victime, aujourd’hui âgée de 27 ans, avait porté plainte quatre ans les faits après avoir découverte que son agresseur venait d’être condamné à 12 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur six autres patientes.

Le quinquagénaire, incarcéré depuis 2015, a cette fois-ci été condamné à huit ans d’emprisonnement et un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Il pourrait cependant être prochainement libéré puisque, selon le Progrès, la cour a prononcé une confusion de peine partielle de six ans, ce qui fait que l’homme purgera en tout quatorze ans de prison et qu'il en a déjà fait plus de la moitié.