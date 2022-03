Face à Reims, l'OL veut prouver que "c'est loin d'être fini"

Les Lyonnais se déplacent à Reims à 17h05 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. L'occasion pour les hommes de Peter Bosz d'oublier la claque reçue au Groupama Stadium dimanche dernier par le Stade Rennais.

Une déroute qui n'a pas entaché la confiance de l'entraineur néerlandais, qui reconnait "avoir du mal à expliquer la différence de niveau dans nos performances en Europe et en championnat" : "Pour moi, il reste dix matchs de championnat et c'est loin d'être fini. J'espère finir sur une série et avec les autres matchs entre concurrents directs, on ne sait jamais ce qui peut se passer".

Malgré la fatigue engendrée par la rencontre européenne de milieu de semaine, les Lyonnais "feront tout pour se donner à 100% et ramener la victoire de Reims", a assuré Thiago Mendes. "Dimanche, on sortira de quatre jours de football donc c'est très fatigant. Mais on tient à remporter ce match là-bas car il est très important. Toutes les rencontres qui arrivent seront des finales", a insisté le Brésilien.

L'OL devra faire sans Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé, Rayan Cherki mais aussi la recrue Romain Faivre, victime d'une gêne musculaire.

A neuf points du podium, les Lyonnais n'ont plus vraiment de marge d'erreur s'ils veulent pouvoir rêver d'Europe. Une Europe qui pourtant les transcende.