A Reims, l'OL veut faire comme à la maison

Avec deux victoires à domicile et un match à Lorient reporté, les Lyonnais voudront jouer avec application, comme ils l'ont fait au Groupama Stadium face à Ajaccio et Troyes : "C'est toujours bien de commencer avec des victoires à domicile. On a fait un bon début de saison, à nous de faire la même chose à l'extérieur et de revenir de Reims avec les trois points", a expliqué Thiago Mendes en conférence de presse d'avant-match.

Un déplacement qui a bien été préparé, selon Peter Bosz : "On a eu une semaine pour s'entrainer. L'équipe est prête", a assuré l'entraineur lyonnais qui s'attend tout de même à "un match très dur". "Reims méritait de gagner à Strasbourg le week-end dernier. Ils ont très bien joué, ils ont cherché leurs adversaires très haut et n'ont pas peur de jouer derrière. C'est une bonne équipe", a analysé le Néerlandais.

Les Lyonnais entendent mener leur marche en avant et enchainer avec une troisième victoire consécutive afin de lancer parfaitement leur saison. "Nous ne sommes pas encore satisfaits des derniers matchs mais on travaille pour s'améliorer. Il faut avancer. Cette année doit être différente. On doit rapporter des titres et rendre une copie bien meilleure", a affirmé Thiago Mendes, dont l'objectif en défense est de "commettre le moins d'erreurs possibles et de presser l'adversaire".

Reste à savoir avec quel milieu de terrain Peter Bosz lancera son équipe. Car les spéculations autour du départ de Lucas Paqueta vers West Ham vont bon train. Les Gones pourront en tout cas compter sur Alexandre Lacazette, qui "a déjà montré qu'il était un leader" pour le coach lyonnais.

F.L.