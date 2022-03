100% Outdoor, une plateforme vidéo de diffusion entièrement dédiée aux sports nature, lancée à Lyon à l'occasion du LUT

La chaîne 100% Outdoor, dédiée exclusivement aux sports nature, tels que le trail, le VTT, le triathlon ou encore le swimrun, sera lancée à l'occasion du Lyon Urban Trail ce dimanche. Derrière cette chaîne, on retrouve Infinity Nine Media, la société de Tony Parker, et Sportall, la place de marché de la vidéo sportive.

"En proposant un maximum de Live Vidéo, l’objectif de la plateforme est d’offrir de la visibilité aux activités de plein air", est-il précisé dans un communiqué. Il sera ainsi possible "de vivre en direct les plus grands rassemblements sportifs outdoor en direct vidéo". Seront aussi mises à disposition "les plus belles images d’événements incontournables de la saison

de sports de nature, comme la Sainté Lyon, la MB Race, la Transmaurienne Vanoise ou le Triathlon de l’Alpe d’Huez".

"Fruit de rencontres avec des passionnés, qu’ils soient organisateurs, bénévoles, athlètes ou pratiquants, 100% Outdoor se veut à la fois un espace de liberté pour les amoureux de belles images mais également une source d’inspiration pour tous ceux et toutes celles qui pratiquent, de plus en plus nombreux chaque jour, les sports outdoor. Au-delà du média, c’est une philosophie et des valeurs, de proximité avec la nature, d’effort et un état d’esprit que nous souhaitons partager. Pour Infinity Nine Media, c’est également l’ouverture vers de nouveaux espaces tout en conservant la patte et les valeurs de notre groupe, transmission et passion", a réagi Eric Garcia, le directeur d'Infinity Nine Media.

100% OUTDOOR sera disponible sur tous les écrans connectés : smartphones, PC, ou les télés connectées équipées de la technologie Chromecast, et sur tout navigateur web à l'adresse sur www.100outdoor.tv, ainsi que sur l'appli Sportall disponible sur le store Android et Apple.