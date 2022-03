"La malle sanglante de Millery", l’affaire lyonnaise qui a façonné la police scientifique

Les faits se sont déroulés à l’époque de la justice expéditive et des crimes motivés par l’argent. Le 13 août 1889, un cantonnier empruntant la route départementale qui relie Millery à Vernaison, est alerté par une odeur pestilentielle.

En contrebas du lieu-dit La Tour de Millery, il fait la macabre découverte d’un corps emballé dans un sac en toile cirée. Une petite clef est retrouvée à proximité.

Le cadavre subit une première autopsie à la faculté de médecine de Lyon. L’analyse est sans appel : cet homme recroquevillé sur lui-même et ligoté par sept mètres de corde, a été étranglé. Sa mort remonterait à plusieurs semaines, ce qui explique les difficultés pour l’identifier. Impossible de relier cette personne à une disparition lyonnaise !

L’enquête s’accélère deux jours plus tard par une découverte qui donna son nom à l’affaire : une malle sanglante. Elle a été retrouvée par un chasseur d’escargots au bord d’une route de Saint-Genis-Laval. La serrure et l’odeur du bagage coïncident avec les trouvailles précédentes.

C’est grâce à l’étiquette, encore accrochée à la malle, que les enquêteurs vont identifier un trajet en train entre Paris et Lyon le 27 juillet 1888 ou 1889, le dernier chiffre étant à moitié effacé. En consultant les registres de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, les enquêteurs confirmeront finalement l’année 1889.

C’est avec cette fenêtre temporelle et géographique beaucoup plus restreinte que l’affaire va être transférée au chef de la sûreté de Paris, le commissaire Marie-François Goron. Le lien est rapidement établi avec la mystérieuse disparition d’un huissier de la capitale : Toussaint-Augustin Gouffé. Trois mois après la découverte du corps à Millery, une nouvelle autopsie est requise pour identifier la dépouille.

Le père fondateur des Experts sur le coup

Cette fois-ci, c’est à un illustre médecin légiste qu’il revient d’ausculter le corps conservé dans le formol : Alexandre Lacassagne, l’un des fondateurs de la police scientifique et de l’anthropologie criminelle. Après huit jours de procédure, la comparaison entre les cicatrices connues du quadragénaire et d’un échantillon de ses cheveux, lève le doute sur l’identité du corps : il s’agit bien de l’huissier parisien.

Les enquêteurs poursuivent leurs recherches jusqu’à retrouver les propriétaires de la malle : Michel Eyraud et Gabrielle Bompard. Ils recoupent cette information avec celle de témoins qui auraient vu un dénommé Eyraud déjeuner avec Gouffé, en payant sa note en livres sterling peu avant la disparition. Les policiers ont tenté de joindre les amants, en vain. Ils ont quitté Paris le 27 juillet, date à laquelle la malle a pris le train jusqu’à la gare de Lyon-Perrache. Les deux accusés s’en sont débarrassés avant de prendre la fuite pour les États-Unis.

Ce n’est qu’en 1890 que Gabrielle Bompard quitte Eyraud et rentre en France pour nier l’assassinat, puis finalement tout raconter dans le moindre détail. Toussaint-Augustin Gouffé n’était pas une victime du hasard.

Les amants connaissaient l’huissier puisqu’ils fréquentaient le même café parisien. Gouffé ne manquait aucune occasion de se vanter sur sa fortune et se livrait à de nombreuses conquêtes féminines. Alors pour pouvoir vivre leur idylle amoureuse, Gabrielle Bompard et Michel Eyraud ont établi un plan pour pallier leurs problèmes d’argent. Gabrielle Bompard, âgée de 21 ans au moment des faits, a usé de ses charmes pour ramener Toussaint-Augustin Gouffé dans un appartement que les amants avaient loué sous un faux nom.

Le 26 juillet 1889, Gabrielle Bompard prétexte un jeu érotique pour enrouler autour du cou de l’huissier la ceinture de sa robe de chambre. Celle-ci était en vérité reliée à un mécanisme de poulies accrochées au plafond. Gouffé a été projeté en l’air, étranglé par son propre poids. Comme il se débattait, Eyraud est sorti de la pénombre, a pris le relais à mains nues, strangulant l’huissier jusqu’à son dernier souffle.

Après coup, les amants crient victoire trop vite en faisant l’amour à proximité du cadavre. Ils dépouillent plus tard leur victime qui s’était rendue les mains vides à l’appartement. Les meurtriers retrouvent tout de même la clef de l’étude de Gouffé, l’une des plus réputées de Paris. Après avoir placé le corps dans un sac de toile et jeté celui-ci dans une malle au fond renforcé par un serrurier, Michel Eyraud s’est rendu dans l’étude de Gouffé. Le quadragénaire est reparti bredouille après avoir fouillé le bureau, alors qu’une enveloppe de 14 000 francs était mise en évidence.

Il est temps pour les meurtriers de fuir. La malle est expédiée dans un train pour Lyon, tandis que les amants font le même trajet, mais en calèche. Ils récupèrent le bagage à la gare de Perrache pour l’abandonner plus tard au sud de Lyon, avant de déposer le corps un peu plus loin, à la Tour de Millery. Les accusés se sont enfuis aux États-Unis où ils vivent d’escroqueries pendant quelques mois.

Sur le point de reproduire l’assassinat de Gouffé sur un Français ayant fait fortune au Japon, Gabrielle Bompard se désiste. Elle retourne en France et dénonce Eyraud, dont la cavale a pris fin en juin 1890 après son interpellation à la Havane, à Cuba. Le procès a eu lieu en décembre de la même année.

Après quatre jours de délibérations, le verdict est rendu : Michel Eyraud est reconnu coupable et condamné à mort. Il est exécuté un mois et demi plus tard, le 3 février 1891. Gabrielle Bompard, qui a plaidé l’hypnose, une pratique très démocratisée à l’époque, bénéficie d’une peine plus souple, avec 20 ans de travaux forcés. Elle sera libérée en 1905 et travaillera comme ouvreuse dans un cinéma, avant de mourir en 1920 dans l’anonymat.

C’est ainsi que s’est achevée l’affaire Gouffé. Après l’efficacité redoutable des enquêteurs et la poursuite à l’international des accusés, "la malle sanglante de Millery" a transcendé les codes de l’enquête du 19e siècle. Sa forte couverture médiatique par le Petit Parisien, le Petit Journal ou encore le Progrès de Lyon, a permis de conserver les détails de l’investigation jusqu’à la guillotine.

