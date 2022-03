Football : cinq Lyonnaises appelées en Equipe de France, Amandine Henry toujours boudée

La sélectionneuse a choisi 23 joueuses pour les matchs de qualification au le Mondial 2023. Il s’agira d’affronter le pays de Galles puis la Slovénie les 8 et 12 avril. Avec au bout, un potentiel ticket pour la Coupe du monde.

Dans le groupe, trois défenseures de l’Olympique Lyonnais sont présentes : Selma Bacha, Griedge Mbock et Wendie Renard. On retrouve aussi deux attaquantes de Lyon, Delphine Cascarino et Melvine Malard.

Une nouvelle fois, l'ancienne capitaine Amandine Henry est boudée par Corinne Diacre. Eugénie le Sommer ne jouera pas non plus avec le maillot bleu, alors qu’elle souffre toujours d’une blessure apparue lors du derby contre Saint-Etienne en mars.