Un nouveau blocage de la raffinerie de Feyzin ce mercredi ?

Y aura-t-il un nouveau blocage mercredi 6 avril ? A l'occasion d'une première mobilisation, le 21 mars, une cinquantaine d’agriculteurs et de transporteurs avaient bloqué l’entrée de la raffinerie de Feyzin avec des pneus et des engins agricoles toute la journée. Des gilets jaunes et des citoyens les avaient également rejoints. Des discussions avaient été organisées avec le préfet délégué pour la défense et la sécurité qui leur avait demandé la libération du dépôt.

Ils comptent de nouveau se mobiliser ce mercredi afin de dénoncer la hausse des prix du carburant. D’après le Progrès, la mobilisation débutera dès 4 heures du matin sur la route de Chasse-sur-Rhône.