Lyon : les campus de l’Université Lyon 2 toujours bloqués ce mercredi

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce mercredi encore à l’Université Lyon 2. Il n’y aura pas de cours sur les campus de la Porte des Alpes et des Berges du Rhône en raison d’un blocus installé par une poignée d’individus tôt ce mercredi matin. Les deux sites resteront par conséquent fermés toute la journée.

La direction s’est de nouveau exprimée via un message publié sur Twitter : "En raison de blocages sur les campus PDA & BDR, les conditions d'accueil des étudiants et personnels ne sont pas réunies. Aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour".



Il est demandé aux étudiants de consulter leur boîte mail pour "rester informés" de la situation.