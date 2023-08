Classement des universités : pas d’évolution pour Lyon 1, rattrapé par l’ENS

Ce lundi, le classement de Shanghai 2023, évaluant les 1000 meilleures universités dans le monde, a été dévoilé. Dans ce classement figure deux établissement lyonnais : l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Ecole Normale Supérieure.

Mais les deux établissements n’ont pas connu la même évolution. L’université Lyon 1 n’a pas connu d’évolution par rapport à 2022 : elle est classée entre les 201 et les 300 meilleures universités au monde (après le top 100, les universités sont rangées par groupes non déterminés de 50 et de 100). À l’échelle nationale, l’Université Claude Bernard arrive au rang 9-12, soit exactement pareil que l’année dernière.

L’ENS Lyon monte d’un échelon et rattrape sa compatriote

Le second établissement lyonnais le mieux classé arrive au rang 201-300 (monde) et 9-12 (France) et égale les chiffres de Lyon 1. Cette fois-ci, l’ENS Lyon a enregistré une évolution par rapport au classement de 2022, dans lequel elle était classé au rang inférieur (301-400). Malgré la perte des copies d’une épreuve sous leur responsabilité au mois de mai dernier, l’ENS enregistre une évolution significative et se voit même franchir un palier au classement de Shanghai.

Les universités lyonnaises ne sont toujours pas maîtres en leur région, l’Université Grenoble Alpes restant entre les 101 et 150 meilleures universités au monde et la cinquième meilleure université en France. L’UGA reste donc l’université la mieux classée de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Le premier représentant français du classement de Shanghai reste l’université Paris-Saclay, qui grapille même une place par rapport à l’année dernière et arrive en 15e position du classement mondial.