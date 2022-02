Thomas Dossus : “La liste des menaces qui pèsent sur les libertés académiques est longue, et le wokisme n’y figure pas !”

Le Sénat a ouvert ce mardi un nouveau débat sur l’idéologie du “wokisme” au sein de l’enseignement. Et Thomas Dossus, sénateur du Rhône, en a profité lors d’une longue tirade pour dénoncer “la remise en cause des libertés académiques.”

Le parlementaire EELV questionne la légitimité de ce débat : “Après la théorie du genre, l’écriture inclusive et l’islamogauchisme, bienvenue au nouveau danger, celui qui unifie tous les réactionnaires français : le wokisme.”

D’après Thomas Dossus, les membres de sa famille politique pensent que ce néologisme désigne “un mouvement de jeunes gens éveillés, qui interrogent l’histoire et les déterminismes, qui se questionnent sur les grands hommes, demandent un égal traitement des humains quels qu’ils soient, ou s’intéressent à la manière dont le langage produit des normes.” Et pour les sénateurs qui ne partagent pas ce point de vision, le wokisme serait synonyme “d’extrémistes que vous estimez même plus dangereux que l’extrême droite.”

.@tomdoss condamne les parlementaires qui veulent jouer avec le "totem" du wokisme, un terme qui ne correspond à "aucune réalité scientifique." "Vous attaquez la recherche universitaire. Vous jetez le poison du soupçon, de l'anathème sur les sciences humaines et sociales." pic.twitter.com/jbWXdLDP2E — Public Sénat (@publicsenat) February 1, 2022

Le conseiller du 7e arrondissement de Lyon pointe plusieurs personnalités politiques du doigt, comme Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education Nationale, ou encore Laurent Wauquiez. Thomas Dossus affirme que le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes “a promptement coupé les subventions de la Région à Sciences Po Grenoble, principalement des aides aux étudiants d’ailleurs, pour une affaire montée de toutes pièces. On a eu là une attaque directe sur les libertés académiques.”

Il poursuit : “Si vous voulez parler sérieusement des menaces qui pèsent sur les universités et les libertés académiques alors la liste est longue, et le prétendu wokisme n’y figure évidemment pas.” D’après le sénateur du Rhône, d’autres priorités académiques persistent, comme “l’état calamiteux des universités et du Crous, la paupérisation de la recherche notamment en sciences humaines et sociales”, ou encore la détresse financière et psychologique chez les jeunes, entre autres.