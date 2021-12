Subventions coupées à Sciences Po Grenoble : Najat Vallaud-Belkacem dénonce "la méthode autoritaire" de Laurent Wauquiez

Le groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate de la Région a "dénoncé avec la plus grande vigueur la décision unilatérale" de Laurent Wauquiez de couper les subventions à l'IEP de Grenoble, après la suspension de professeur.

Dans un communiqué signé par la présidente Najat Vallaud-Belkacem, le groupe d'opposition regrette "la méthode autoritaire du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a choisi de s’immiscer dans la vie universitaire à travers ce qui n’est rien d’autre qu’une expédition punitive sur les réseaux sociaux".

"La violence, l’arbitraire et les considérations politiques n’ont rien à faire dans une politique régionale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante qui mérite, au contraire, dialogue, respect, considération et travail en commun. Nos plus de 300 000 étudiants et nos 35 000 chercheurs à travers les 15 sites universitaires d’excellence de notre territoire exigent un esprit de responsabilité et de sérieux de la conduite des affaires publiques : c’est notre avenir économique et social, mais aussi culturel, scientifique et démocratique qui est en jeu", explique le groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate, qui en appelle au ministère de l'enseignement supérieur pour "faire respecter les principes de nos institutions".

"Nous appelons l’ensemble des acteurs à renouer le dialogue et à trouver une sortie de crise dans les meilleurs délais, et renouvelons notre solidarité avec la communauté éducative de l’école qui n’aspire qu’à exercer son activité dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle", conclut le communiqué.