Professions de foi non distribuées en Auvergne-Rhône-Alpes : Gérald Darmanin allume Adrexo

Questionné sur les difficultés de l’organisation du premier tour des élections régionales, Gérald Darmanin a indiqué que 9% des professions de foi confiées à La Poste et Adrexo n'avaient pas été livrées. Un chiffre qui monte même à 13% dans certaines zones. Le Poste et Adrexo avaient précédemment annoncé que 0% et 1% des plis n’avaient pas été distribués.

Par ailleurs, le premier Flic de France a déploré que "des documents avaient été entreposés par terre, parfois mis dans des poubelles, parfois brûlés". Pourtant, "Adrexo avait la possibilité de concurrencer La Poste et a donc obtenu une partie de ce marché pour 200 millions d’euros" a précisé Gérald Darmanin qui a reconnu que "le marché était peut-être trop gros" pour la société qui distribue les pubs dans les boîtes aux lettres d’Auvergne-Rhône-Alpes, Adrexo.

Pour justifier cet énorme raté, la société mise en cause a évoqué des attaques informatiques. Mais pour le ministre de l’Intérieur, "les explications fournies par les sociétés ne nous ont jusqu'à présent pas convaincu" : un bilan écrit est ainsi demandé par Gérald Darmanin afin d’apporter un "correctif immédiat" avant ce dimanche, second tour des élections régionales et départementales. Reste à savoir si une distribution réussie des professions de foi permettra une meilleure participation. Pour rappel, 67,41% des électeurs ne s’étaient pas déplacés lors de ce premier tour en Auvergne-Rhône-Alpes.