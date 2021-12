Subventions coupées à SciencesPo Grenoble : les écologistes accusent Laurent Wauquiez de jouer aux "apprentis procureurs"

Laurent Wauquiez a notamment fait réagir le groupe d'opposition écologiste. Dans un communiqué de presse, ce dernier accuse Laurent Wauquiez de jouer "aux apprentis procureurs, tout cela avec les encouragements d'Eric Zemmour".

L'ancien patron des Républicains reprochait à l'école iséroise d'avoir totalement versé dans "une dérive idéologique et communautariste", occasionnant la mise à pied d'un professeur d'allemand qui, dans une interview à L'Opinion, comparait l'IEP à "un camp de rééducation". D'où la fermeture du robinet régional qui versait environ 100 000 euros par an à l'institution.

Pour l'opposition de Laurent Wauquiez, pas de quoi réagir avec fracas puisque Klaus Kinzler est simplement "suspendu à titre conservatoire avec maintien de salaire, en attendant la décision de la juridiction disciplinaire".

"Des idées pour un monde plus juste, écologiste et féministe"

"Plutôt que de s'ingérer dans une affaire qui ne le concerne en rien pour exprimer sa détestation de mouvements portés par une jeunesse qui défend des idées pour un monde plus juste, écologiste et féministe, Monsieur le président de Région devrait se soucier des conditions d’apprentissage des étudiants et des maigres moyens alloués aux universités publiques", lui rétorquent les élus écologistes de la Région.

"L’attitude de Laurent Wauquiez témoigne de sa grande connivence avec l'extrême-droite et de son aversion la plus totale pour toutes les organisations qui ont le malheur de penser différemment de lui. Ce n’est malheureusement pas sa première performance en la matière. Et cela en dit long sur sa conception de la démocratie", conclut le groupe co-présidé par Fabienne Grébert et Axel Marin.