Lyon est la 2ème ville d’Europe qui envoie le plus d’étudiants avec le programme Erasmus

En 2022, ils étaient 136 135 étudiants français à partir en Europe pour leurs études. Parmi eux, 25 478 venaient d’Auvergne Rhône-Alpes entre 2014 et 2020.

Selon des chiffres parus dans Tribune de Lyon ce mardi, les universités lyonnaises trônent dans la deuxième partie du classement des établissements qui envoient le plus d’étudiants à l’étranger.

Entre 2014 et 2020, l’emLyon est l’école qui a le plus fourni d’étudiants : 2692 étudiants contre 1414 pour l’Université Catholique de Lyon, dernière de ce classement lyonnais. Les destinations les plus plébiscitées restent depuis quelques années l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Si les étudiants rhodaniens et auvergnats quittent la France, d’autres préfèrent y venir. Entre 2021 et 2022, la région a accueilli 49 076 étudiants étrangers sur les 400 026 à l’échelle nationale.

Parmi eux, 252 444 sont partis via le programme Erasmus en France. Malgré une forte attractivité, la France ne parvient pas à dépasser l’Espagne qui reste première du classement.