Lyon : le mouvement de blocage des Universités prend de l’ampleur, Lyon 2 et l’ENS concernés ce jeudi

Il n’y aura pas de cours sur les campus de l’Université Lyon 2 de la Porte des Alpes, des Berges du Rhône et sur le site Rachais en raison d’un blocus réalisé par quelques étudiants qui ont installé des barrages tôt ce jeudi matin.

C’est via un message sur Twitter que la direction s’est de nouveau exprimée : "En raison de blocages sur les sites PDA, BDR et Rachais, les conditions d'accueil des étudiants et personnels ne sont pas réunies. Aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour". Les calendriers des étudiants pourraient être chamboulés après plusieurs jours sans cours sur les différents sites de l’Université Lyon 2.

Par ailleurs, l'École normale supérieure de Lyon est aussi déserte ce jeudi, là-encore à cause d’un blocage. La direction, toujours sur Twitter, assure que les sites de Descartes et la bibliothèque Diderot sont inaccessibles.

"Aucune activité pédagogique, administrative ni associative ne peut y avoir lieu ce jour. Contactez vos responsables de formation ou de service sur les modalités d’organisation" demande l’ENS à ses étudiants.

"Nous avons un colloque scientifique a l'ENS Descartes depuis hier et jusqu'à demain avec des participants venant de toute la France. On trouve porte close en arrivant ce matin. C'est scandaleux. La direction de l'ENS Lyon devrait un minimum respecter ses engagements" a notamment réagi un internaute.

