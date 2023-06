Nathalie Dompnier : "Fusion Lyon 1 et Lyon 2 pour rassembler les savoirs et mieux former"

Ces derniers mois ont été rythmés par la réforme des retraites. Et l'Université Lyon 2 n'a pas dérogé à la règle. "Pour éviter les perturbations lors des examens, nous les avons passés à distance", révèle Nathalie Dompnier. La présidente de la faculté "regrette qu'il y ait autant de blocages. C'est normal que des étudiants se mobilisent sur ces enjeux. En revanche, ce qui est problématique, ce sont les modalités d'actions et en particulier le blocage long".

Parcoursup a tourné à plein régime avec 136 000 voeux pour l'entrée en première année de licence à Lyon 2, principalement en psycho et sciences politiques.

Alors que les écologistes estiment qu'il y a trop d'étudiants à Lyon et qu'il faudrait que les jeunes privilégient Roanne ou Bourg-en-Bresse, Nathalie Dompnier n'est pas sur la même longueur d'ondes : "Je ne dirais pas qu'il y a trop d'étudiants à Lyon. C'est un bon signe de l'attractivité de la Métropole et de nos universités".

Elle a également évoqué le grand projet de fusion avec Lyon 1, qui devrait se faire courant 2025. L'objectif est de "mener une stratégie qui embarque l'ensemble de nos disciplines et de se positionner sur les grands enjeux de société" et ainsi "rassembler les savoirs pour mieux former et faire une recherche de meilleure qualité".

00:00 Blocages/Réforme des retraites

04:52 Parcoursup/Filières

10:18 Trop d'étudiants à Lyon ?

12:45 Mon Master

14:33 Fusion avec Lyon 1

17:56 Pôles de spécialités