Accusé de wokisme et puni par Laurent Wauquiez, SciencesPo Grenoble donne sa version des faits

C'est désormais chose faite ce mardi matin, avec un communiqué de presse sous forme de "mise au point".

Dans un premier temps, la direction de SciencesPo Grenoble se désole de la suspension des subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes apprise "par voie de presse".

"Le soutien financier de la Région en lien avec l’IEP de Grenoble-UGA ne consiste pas en des subventions mais essentiellement en l’attribution de bourses aux étudiants, de

soutien aux projets de formation continue et à l’action sociale, notamment pour faciliter l’accès d’un jeune public éloigné ou empêché à l’enseignement supérieur et à l’emploi.

Cette décision regrettable risque ainsi d’affecter des étudiants et publics ayant des difficultés d’accès aux études supérieures ou à une formation", précise l'institution grenobloise.

Dans son communiqué, elle revient sur l'origine de la colère de Laurent Wauquiez. A savoir la suspension du professeur d'allemand Klaus Kinzler, après une interview donnée à L'Opinion dans laquelle il comparaît l'IEP à un "camp de rééducation". "Les relations entre un professeur au sein de l’IEP et la direction sont du ressort des relations entre un employeur et un membre de son personnel ; elles sont à ce titre de nature privée. La direction de l'IEP de Grenoble-UGA n'a ainsi pas vocation à s’étendre publiquement sur des mesures de nature disciplinaire prises au sein de son établissement à l’égard d’un agent public", botte en touche la direction.

Avant de glisser un tacle dissimulé à Klaus Kinzler, accusé d'avoir favorisé par son comportement les menaces faites à deux professeurs cette année : ces menaces "sont le prolongement consternant et imprévisible d’un conflit interpersonnel porté de manière incontrôlée sur la place publique. Elles sont également le fait de comportements virulents, malveillants et minoritaires qui sont le reflet de tensions qui traversent la société, et dont les conséquences peuvent être préoccupantes. Il est du rôle d’une institution d’enseignement supérieur comme Sciences Po Grenoble-UGA de protéger de telles dérives les personnes qui y enseignent et qui y étudient".

"Les mêmes débats que la société"

Enfin, sur les accusations de wokisme qui aurait été intégré par les professeurs et les étudiants de l'IEP de Grenoble, la direction estime que l'établissement est "traversée par les mêmes débats que la société". "Mais Sciences Po Grenoble-UGA, comme toute institution universitaire en France, est un établissement de la République, fermement attaché à ses principes fondamentaux, à la laïcité et à l’universalisme. La direction est particulièrement vigilante au respect de ce cadre républicain et tient à ce que les débats qui se tiennent dans son enceinte soient respectueux de ces principes. Il s’agit là d’une condition indispensable au bon déroulement des enseignements et du débat d’opinions, quelles qu’elles soient. Elle n’en déviera jamais et n’en a jamais dévié", conclut la direction.

Cette dernière appelle désormais à l'ouverture du dialogue avec Laurent Wauquiez pour éventuellement relancer la machine des subventions : "Nous souhaitons qu’il puisse revenir sur sa décision dans l’intérêt des étudiants et de la communauté éducative, d’autant que les motifs avancés à ce jour seraient susceptibles de conduire à son irrégularité".