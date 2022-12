Métropole de Lyon : Bruno Bernard plutôt satisfait des recommandations du Sénat

Dans la globalité, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard trouve les propositions "assez rassurantes". Il considère que c’est une "bonne chose de clarifier la Métropole pour qu’elle apparaisse comme ayant des compétences départementales". Ainsi, le Rhône actuel serait scindé en deux entre la Métropole et le Nouveau Rhône. Le chef-lieu de ce nouveau département deviendrait ainsi Villefranche-sur-Saône, une décision que Bruno Bernard trouve "logique".

Dans de telles conditions, "il serait normal d’avoir une relation privilégiée avec le Nouveau Rhône, plus qu’avec l’Ain par exemple". Le travail avec les maires doit continuer d’après lui et il faudrait encore plus "renforcer les liens avec les territoires".

La circonscription unique "renforce le poids de ceux qui votent"

La fusion des communes a également été évoquée et, bien que cela "n’avance pas vite", Bruno Bernard espère y parvenir : "Quand la taille des communes est trop petite, c’est bien de les rassembler." Le passage à une circonscription unique contre 14 actuellement est également une "bonne idée" : "Cela renforce le poids de ceux qui votent".

Le président de la Métropole salue les décisions du Sénat avec un certain amusement : "Ceux qui ont fait la demande avec la volonté de remettre en cause la Métropole voient qu’on pourrait rester deux ans de plus, c’est cocasse."

Parmi les autres propositions, le Sénat a effectivement recommandé d’aligner les élections métropolitaines sur les élections départementales de 2028. Si jamais cela venait à aboutir, Bruno Bernard resterait donc deux ans supplémentaires à la tête de la Métropole. Pour autant, il ne se positionne pas encore sur ce sujet : "Cela peut être intéressant comme ça peut poser des problèmes. Je ne me prononcerai pas pour l’instant."

A.C.