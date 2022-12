Déplacer les élections, favoriser la fusion de communes : ce que contient le rapport du Sénat sur la Métropole de Lyon

Depuis des mois, les membres de cette mission ont étudié cette si particulière collectivité née de l’imagination de Gérard Collomb et de Michel Mercier. Suite aux auditions menées, les parlementaires ont estimé que la Métropole de Lyon avait atteint "son rythme de croisière" mais disposait d’un "bilan contrasté".

La sénatrice d’Ile-et-Vilaine Françoise Gatel voit dans ce travail un "enjeu d’efficacité de l’action publique et de lisibilité pour les citoyens perdus dans ce millefeuille territorial".

Outre ce constat, le Sénat s’est attelé à faire des propositions pour faire évoluer efficacement la Métropole. Car l’hypothèse d’un retour en arrière a été exclue.

Au total, une vingtaine de recommandations sont faites.

Bruno Bernard élu deux ans supplémentaires ?

La plus importante concerne le scrutin métropolitain. En 2020, pour la première fois, il était organisé en même temps que les élections municipales. Dans chaque bureau de vote, il y avait deux tables, deux isoloirs. Et clairement, il y a eu des couacs, puisque le taux de participation des métropolitaines avait été très légèrement inférieur à celui des municipales. De l’avis d’une majorité d’observateurs, il serait logique de faire coïncider le scrutin métropolitain avec celui des départementales. Avis partagé par le Sénat qui le préconise.

Il se trouve que les prochaines élections départementales sont prévues en 2028, alors que Bruno Bernard devait remettre son siège métropolitain en jeu en 2026. L'occasion pour l'écologiste de faire du rab deux ans supplémentaires ? Seule une nouvelle loi le permettrait, avec l'accord du Conseil Constitutionnel. "Nous n'en sommes qu'au stade de la proposition, le chemin est encore long", prévient François-Noël Buffet, sénateur du Rhône et président de la Commission des lois.

Dans un souci de meilleure lisibilité, le rapport évoque également la possibilité de ne voter que dans une seule circonscription, plutôt que 14. "Cela permettrait d’avoir des listes et des programmes très clairs et identifiés. Cela renforcerait le sentiment d’appartenance et la démocratie", note Françoise Gatel.

On se souvient qu’il y a plus d’un an, de nombreux maires de l’agglomération lyonnaise faisaient planer la menace d’un Metropolexit pour dénoncer les méthodes des écologistes, tout puissants, qui n’impliquaient que trop peu à leur goût les échelons inférieurs, à savoir les communes.

Le rapport de la Commission des lois estime ainsi qu’il faut assouplir la possibilité ouverte aux communes de sortir de la Métropole par la création d’une procédure ad hoc. Mais aussi de favoriser la création de communes nouvelles sur le périmètre métropolitain. Dans le Val de Saône notamment, il ne serait pas choquant de voir certaines villes fusionner.

La mission d’évaluation recommande aussi de parachever la séparation avec le département. Les sénateurs appellent de leurs voeux à la scission administrative claire entre Métropole et Nouveau Rhône, en faisant de Villefranche-sur-Saône un chef-lieu avec un préfet. A l’époque, le duo Collomb-Mercier avait d’ailleurs imaginé que voient le jour les territoires 69-A et 69-B.

Dans un souci de relations plus harmonieuses avec les autres collectivités, les sénateurs ont enfin évoqué la possibilité pour la Métropole de donner une partie de son versement mobilité à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Reste à savoir ce qui sera retenu de ce rapport. Françoise Gatel appelle de ses voeux les élus à se réunir pour évoquer les propositions faites et établir un calendrier d'évolutions avant 2026. Une réforme pourrait également être initiée par les Parlements, si les élus locaux la réclament, mais qui n'entrerait en vigueur qu'après 2026.

Sur Twitter, le maire d'Ecully Sébastien Michel, qui n'est pas élu au conseil métropolitain, a salué le travail des sénateurs et estile qu'une collectivité "aux pouvoirs si élargis doit mieux intégrer les communes à la définition de sa politique d’investissements et aux grands projets structurants".