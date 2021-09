Métropolexit : la main tendue de Bruno Bernard saisie par une opposition qui restera méfiante

Et le président Bruno Bernard a, d'emblée, évoqué le sujet brûlant du Métropolexit imaginé par les élus d'opposition. Depuis quelques semaines, la quasi-majorité des maires de droite et de centre-droit du territoire fustigent le comportement de la majorité écologiste et menacent donc de quitter le territoire au profit du Département du Rhône.

"Notre collectivité n'a que six ans, a déclaré Bruno Bernard en préambule. C'est une jeune collectivité qui a eu une construction rapide par la volonté de Gérard Collomb et Michel Mercier, avec un débat démocratique probablement insuffisant. Nous avons des compétences fortes d'agglomération, de département (...) il y a une vraie plus-value à avoir la totalité de ces compétences. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que le suffrage universel direct est une vraie réussite".

Le président de la Métropole a ensuite reconnu que c'est un "fait politique important et majeur quand 40 maires (46 en réalité ndlr) s'expriment ainsi". Mais a regretté des "propos excessifs parfois de quelques-uns, je pense notamment au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, outranciers qui étaient ridicules et inacceptables".

Bruno Bernard a enfin tendu la main à ses opposants : "J'espère que les mois prochains, je pourrais être davantage présent dans les communes pour échanger avec les maires. (...) Il faut que nous avancions dans un respect mutuel des uns et des autres, et de nos compétences respectives".

Dans les faits, cela se concrétise par une mission confiée à la maire PS de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, de réunir tous les maires de l'agglomération "pour voir quelles sont les modifications que nous pouvons apporter concernant les liens entre la Métropole et les élus". Ce qui pourrait aboutir à une modification du règlement intérieur de la collectivité "pour donner plus de liens" entre maires et exécutif.

Bruno Bernard veut également "apporter des subventions d'investissements aux communes pour certains bâtiments municipaux pour accompagner les hausses d'habitants.

Je souhaite qu'une enveloppe de plusieurs millions d'euros y soit attribuée dès 2022".

L'opposition ne lâchera pas ses revendications

Un geste salué par les frondeurs. Dans un communiqué de presse, Philippe Cochet, le maire LR de Caluire, et Marc Grivel, président du groupe Synergies, ont remercié l'élu écologiste pour ses annonces, "des premiers pas qui vont enfin dans le bons sens", mais tout en rappelant que "les maires restent vigilants quant à la mise en œuvre de ces engagements".

"Aussi, ils vont saisir officiellement Bruno Bernard pour réunir une conférence métropolitaine des maires pour renégocier la programmation pluriannuelle d’investissement afin qu’elle prenne bien mieux en compte les projets priorisés par les communes sur leurs territoires. Par ailleurs, le collectif des maires va poursuivre sa mobilisation pour obtenir, entre autres, une modification de la loi MAPTAM en faveur de la représentation de toutes les communes au sein du Conseil de la Métropole, afin de construire une véritable Métropole des communes et des citoyens", concluent les deux élus présidents de groupes d'opposition.