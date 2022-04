Soupçon de trafic d'organe : aucun lien de parenté entre Eric Abidal et le "cousin" donneur

Selon ce journal, de nouveaux examens médicaux montreraient qu'aucun lien de parenté n'a été trouvé entre l'ancien joueur de l'OL et Gérard Armand, présenté comme le cousin ayant donné une partie de son foie.

Cette révélation vient étayer un peu plus la thèse d'un possible trafic d'organes. La justice espagnole enquête depuis 2017 sur cette affaire, relancée après la mise sur écoute de l'ancien président du FC Barcelone. La police nationale et la Garde civile espagnole avaient intercepté quatre appels téléphoniques où Sandro Rosell admettait à demi-mot avoir "acheté un foie illégal" pour Eric Abidal.

Le joueur, formé à la Duchère, s'était vu diagnostiquer un cancer en 2011 alors qu'il jouait au FC Barcelone.