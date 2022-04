Gerbert Rambaud : "Nicolas Dupont-Aignan, le seul candidat des libertés qui dénonce la corruption chez les hommes politiques"

En 2017, Nicolas Dupont-Aignan faisait alliance avec Marine Le Pen pour le second tour. "Les calculs politiciens ne nous intéressent pas", se défend aujourd'hui Gerbert Rambaud à quelques jours du premier tour de la présidentielle. "Nicolas Dupont-Aignan est un candidat sérieux et proche des Français, c'est le seul candidat des libertés qui dénonce la corruption chez les hommes politiques ou les collusions avec les cabinets de conseil", poursuit-il, avant l'annonce de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier sur l'affaire McKinsey.

Le candidat de Debout la France milite pour une sortie de l'OTAN, une "folie pour l'indépendance de la France". Mais aussi de l'Union européenne, "soumise aux lobbies". "On fera un référendum : les Français décideront s'ils veulent ou non rester", indique Gerbert Rambaud.

Sur la guerre en Ukraine, le candidat à la présidentielle est plus mesuré sur les sanctions infligées aux Russes. "Il faut chercher une solution de paix. Qui parle de paix aujourd'hui ?", énonce Gerbert Rambaud. "La manière dont les choses se sont déclenchés démontre la faillite de la diplomatie française et européenne, et de la volonté des Etats-Unis de mettre de l'huile sur le feu", conclut-il.

