Les salariés de Boehringer-Ingelheim en grève à Lyon

"Depuis la reprise de Merial (ex. santé animale du groupe Sanofi) par le groupe Boehringer-Ingelheim, les réorganisations et les suppressions de postes en France s’enchainent", expliquent la CGT, FO et la CFE-CGC dans un communiqué.

Selon les syndicats, un plan social prévoit la suppression de 243 postes pour motif économique. "Sont particulièrement impactés, le site de Lentilly dans l’Ouest lyonnais, qui perd 1 poste sur 3, et les sites de LPA (Saint-Priest) /Jonage où 1 poste sur 8 est supprimé. Sur Gerland, ce sont 69 postes qui sont supprimés au sein des Fonctions Support", affirme l'intersyndicale.

"Certes, on observe une dégradation de la performance du site de production de St Priest, mais qui s’explique par les choix de la Direction de rationnaliser certains vaccins, et des outils de production vieillissant. Néanmoins, les résultats du groupe Boehringer-Ingelheim France sont très bons et continuent même de croître chaque année", indiquent les grévistes.

L'intersyndicale dit "ne pas comprendre l'empressement de la direction à mettre en place son projet" et "attend plus de respect et de reconnaissance du travail fourni".

Un rassemblement est prévu à partir de 9h devant le siège de l'entreprise, avenue Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.