Ce jeune, très défavorablement connu des services de police et actuellement incarcéré à la prison de St Quentin Fallavier, est soupçonné d'avoir cambriolé une dizaine d'entreprises de Vaulx-en-Velin et Décines entre décembre 2019 et septembre 2021. Le préjudice porte essentiellement sur des ordinateurs et des tablettes, mais le montant du butin n'a pas été précisé.

Le suspect a reconnu les faits. Il doit être jugé en comparution immédiate.