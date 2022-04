Tony Parker (ASVEL) dans le meilleur cinq européen de l'histoire de la NBA

L'ancien meneur des San Antonio Spurs a été choisi par les médias et les fans pour faire partie du meilleur cinq européen de l'histoire de la NBA. Le président de l'ASVEL côtoie Luka Doncic, Dirk Nowitzki, Pau Gasol et Gannis Antetokounmpo, dont le petit frère évolue à Villeurbanne.

Cette distinction éteint un peu la polémique née l'année dernière quand le nom de Tony Parker n'est pas apparu dans la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA à l'occasion du 75e anniversaire de la Ligue.

Quatre fois champion NBA avec les Spurs et six fois All Stars, Tony Parker faisait partie d'une liste de vingt noms. Les autres Français, Rudy Gobert et Boris Diaw, n'ont, eux, pas été élus par les médias et les fans.