Neuf obus découverts sur un chantier près de Lyon

Les démineurs sont intervenus pour prendre en charge ces munitions en très mauvais état, datant de la seconde guerre mondiale.

La police, les équipes de Dalkia et les services de la Ville de Vénissieux ont également été mobilisés, selon Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du climat et de l'énergie.

Et ce dernier d'évoquer, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle", "des souvenirs de luttes armées contre la xénophobie" : " Cette découverte nous rappelle que les fois où le racisme et la xénophobie sont arrivés au pouvoir, il a fallu les chasser, entre autres armes et vies sacrifiées, à coup d'obus américains sur l'ennemi et les collabos. Souvenons-nous", complète l'élu EELV.