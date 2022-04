Départs en vacances et long week-end de Pâques : Bison Futé voit rouge ce vendredi à Lyon !

Bison Futé a classé la journée rouge dans le sens des départs en raison du début des vacances de printemps pour l'Académie de Lyon qui coïncide avec le long week-end de Pâques.

Globalement, il sera conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Marseille de 11h à 21h. C'est la portion entre Lyon et Orange qui sera la plus encombrée, avec un trafic dense estimé de 11h à 23h, voire saturé entre 13h et 15h.

Un peu plus au nord, c'est l'A6 à hauteur de Fleury qu'il faudra éviter entre 11h et 23h. Des difficultés de circulation sont également annoncées sur l'A46 de 12h à 15h.

Pour les personnes se dirigeant vers les stations de ski ou l'Italie, Bison Futé prédit un trafic dense sur l'A43 de 16h à 19h.

Les automobilistes préférant partir le samedi devraient, eux aussi voir leur temps de trajet augmenter. La journée sera classée orange. Les difficultés seront étalées entre 8h et 20h en direction du sud et d'importantes difficultés de circulation pourraient être constatées dans la Vallée du Rhône.

Enfin, la journée de lundi sera classée orange, dans le sens des retours cette fois. Bison Futé conseille d'éviter l'A7 entre Orange et Lyon de 11h à 21h ainsi que l'A6, au nord du Tunnel de Fourvière, de 15h à 19h.