Thibault Verny : "Faire de Reconquête! une machine de guerre"

Certains en étaient persuadés autour d'Eric Zemmour, leur candidat allait être au second tour de la présidentielle 2022. "Sur le terrain durant la campagne, on ressentait une réelle ferveur et adhésion de la part des Français. Le phénomène de vote utile a détourné une partie de nos électeurs vers Marine Le Pen", analyse après coup Thibault Verny.

Le coordonnateur régional de Reconquête! regrette que "sur la 2e partie de la campagne, on a ressenti un bashing de la part d'une bonne partie des médias".

"On a réussi ce qu'aucun parti n'avait réalisé jusqu'à aujourd'hui : enregistrer des ralliements importants avec des figures de la droite française, 125 000 adhérents en quatre mois et fait une campagne réussie avec des meetings pleins", se félicite-t-il.

Dimanche 24 avril, pour le second tour, les consignes sont claires : "Tout sauf Macron. Automatiquement, l'idée, c'est de reporter les voix sur Marine Le Pen".

Le fameux 3e tour avec les élections législatives de juin seront-elles l'occasion pour le Rassemblement national et Reconquête! de se refaire la guerre ? "Le RN a du mal à fédérer et n'a pratiquement plus d'adhérents", estime Thibault Verny, qui veut "faire de Reconquête! une machine de guerre" pour les prochaines échéances électorales.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Où est passé le vote caché ?

02:13 Diabolisation dans les médias

04:56 Union des droites manquée ?

08:03 Second tour de la présidentielle

08:43 RN vs. Reconquête