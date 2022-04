L’UNEF a manifesté ce jeudi contre l’extrême-droite présente à Lyon 3

Ce midi, l’UNEF Lyon était accompagnée d’autres mouvements étudiants et partis politiques pour manifester. Les Jeunes Ecologistes, Solidaires Etudiants, l’Union populaire, la France insoumise et le Nouveau parti anticapitalistes étaient présents.

Ils se sont réunis devant la Manufacture des Tabacs, l’un des bâtiments de Lyon 3, de midi à 13 heures.

✊ Manifestation étudiante en cours de l'UNEF devant Lyon 3 pour dénoncer les violences racistes et sexistes de l'extrême-droite dans l'université pic.twitter.com/CZJbUorq05 — Lyon Mag (@lyonmag) April 21, 2022

Des revendications contre le fascisme et l’extrême-droite

D’abord une dizaine, c’est finalement une soixantaine d’étudiants qui s’est regroupée pour dénoncer les actes discriminatoires présumés de la part de groupes d’étudiants d’extrême-droite comme la Cocarde.

Par exemple, "un militant de [ce groupe étudiant avait] décidé d’imiter une étudiante musulmane portant le voile, devant tout un amphi qui se moquait d’elle", nous illustrait Manon Moret, secrétaire générale de l’UNEF Lyon.

Plus globalement, l’extrême-droite, le racisme, le fascisme et le sexisme sont visés.

Plusieurs prises de paroles ont eu lieu pour rappeler l’importance d’aller voter dimanche pour contrer l’extrême-droite. Ils ont clamé leurs revendications avec de multiples slogans tels que "le fascisme, c’est la gangrène, on l’élimine ou on en crève", "racistes, sexistes et homophobes, hors de nos amphis, hors de nos vies" ou encore "pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartiers pour les fachos."

Certains manifestants portaient également des brassards rouges ou des autocollants "liberté, égalité, justice."

Une manifestation globalement pacifiste

La police était présente sur le lieu de rassemblement mais elle n’a pas eu à intervenir.

En effet, hormis un échange de crachats entre les manifestants et un groupe pro-Zemmour, aucun échange physique violent n’est à déclarer.

M.N.