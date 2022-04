Lyon : mobilisation queer, féministe et antiraciste ce samedi

Un appel à la « riposte » de la communauté LGBTQIA, antiraciste et féministe lyonnaise a été lancé sur les réseaux sociaux. Leurs revendications sont claires : « face à l’extrême droite notre réponse se doit d’être intersectionnelle et radicale, elle passe par la solidarité populaire, anticapitaliste, et par des actions concrètes et collectives » exprime la communauté.



Mais l’extrême droite n’est pas la seule visée, tous les mouvements et partis politiques le sont : « des idées racistes, antisémites, islamophobes et LGBTQIAphobes ont également pénétré des sphères dites plus à gauche que les partisans de Zemmour, Pécresse ou Le Pen » affirme la communauté sur les réseaux sociaux.



C’est pourquoi, elle demande à ses membres de se réunir ce samedi 9 avril, à 19h30, sur la place Guichard à Lyon pour soutenir « les démarches collectives d’émancipation de tous. » Le cortège de tête sera réservé « aux personnes directement visées par le fascisme, de par leur confession religieuse, leur origine réelle ou supposée, leur orientation sexuelle ou leur genre. »